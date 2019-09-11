ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

Первый этап жилого комплекса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на берегу Невы в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», получил аккредитацию ПАО «Промсвязьбанк».

Купить квартиру в ЖК «Эталон на Неве» с помощью ипотеки от «Промсвязьбанка» можно с первоначальным взносом от 20% от стоимости квартиры с процентной ставкой от 8,9% годовых. При сумме кредита от 5 млн рублей процентная ставка может быть снижена до 8,7%.

При первоначальном взносе более 40% от стоимости квартиры возможно одобрение ипотечного кредита в ПАО «Промсвязьбанк» по двум документам. В этом случае процентная ставка составит от 11% годовых. Кредит выдается на срок от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу, также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

Проект реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/