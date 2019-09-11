Смольный принюхался к реке Новая, куда раньше из Пулково сливали реагенты. Не пахнет

Река Новая прозрачна и не имеет запаха. После закрытия слива из Пулково в ней прохлаждается планктон.

Как сообщает комитет по природопользованию Петербурга 11 сентября, его инспекторы провели осмотр реки Новая и канала Новый (Сбросной). Цель — выяснить, в каком состоянии находится водоем после того, как были затампонированы выпуски сточных воды с территории аэропорта.

Неприятного запаха на всём протяжении реки не обнаружено, вода прозрачная, уровень воды соответствует естественному. «Помимо этого в отобранных пробах природной воды присутствуют дафнии (планктонные ракообразные. — Прим. ред.), что является подтверждением того, что водный объект восстанавливается», – сообщает комитет.

В июле были затампонированы канализационные выпуски с территории Пулково в реку и канал.

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«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как начавшаяся прошлой весной с запаха и продолженная безвременной кончиной уток история привела к возбуждению уголовного дела. Бывшему гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву предъявили обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Оператор Пулково признал, что зимой использовал повышенное количество антиобледенительной жидкости для обработки самолетов, а стоки аэропорта уходят через очистные сооружения в Новый канал и затем в одноименную реку. Анализы показали, что этилового спирта в реке нашлось в 5400 раз больше нормы, этиленгликоля (как раз антиобледенитель) – в 640 раз.

ВВСС сообщал, что получил разрешение на присоединение со стороны Водоканала Санкт-Петербурга и начал реализовать проект по отведению сточных вод в общегородскую канализацию. Компания подписала договоры с подрядчиками на разработку документации и выполнение работ. Кроме того, было заключено допсоглашение к договору с самим Водоканалом: до того, как будут построены новые очистные сооружения, аэропорт сможет сбрасывать 4 тысячи кубов в сутки в канализационную камеру на улице Пилотов. При этом требовалось выполнить ряд технических условий: разделить поверхностный сток, который пойдет в канализацию, и антифриз, а также обеспечить утилизацию антиобледенительной жидкости.