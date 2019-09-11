«Миссию он свою выполнил». Робот Федор больше не полетит в космос

Компания «Андроидная техника» рассказала, что на смену собранному в Петербурге роботу-андроиду придет модель нового поколения.

«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», – цитирует 11 сентября заявление исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова РИА Новости.

По его словам, сейчас идет работа над новым роботом-космонавтом, который должен работать в открытом космосе. Старый Федор, по оценке Дудорова, для этих работ не годится.

«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», – уточнили в НПО «Андроидная техника».

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что новый Федор уже не будет напоминать человека.