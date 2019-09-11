Технологии
«Миссию он свою выполнил». Робот Федор больше не полетит в космос
Компания «Андроидная техника» рассказала, что на смену собранному в Петербурге роботу-андроиду придет модель нового поколения.
«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», – цитирует 11 сентября заявление исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова РИА Новости.
По его словам, сейчас идет работа над новым роботом-космонавтом, который должен работать в открытом космосе. Старый Федор, по оценке Дудорова, для этих работ не годится.
«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», – уточнили в НПО «Андроидная техника».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что новый Федор уже не будет напоминать человека.
Справка:
Робот для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С. П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания. Имя FEDOR - аббревиатура от Final Experimental Demonstration Object Research, Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований. В конце августа он совершил полет на МКС.