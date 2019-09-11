В Приамурье цепной пес напал на ребенка рядом с будкой. СК тут же отреагировал делом

Цепной пес напал на девочку дошкольного возраста в Хабаровском крае. Несмотря на то, что собака была на привязи, а сам ребенок зашел на чужую территорию, Следственный комитет отреагировал уголовным делом.

Несчастный случай произошел 9 сентября на окраине Комсомольска-на-Амуре: дети играли с мячом на улице. В какой-то момент брошенный мяч угодил на территорию чужой дачи. Девочка 4 лет решила вернуть потерю и зашла к соседям, оказавшись рядом с будкой. На нее напала собака, сидевшая на цепи. Дошкольница получила раны, с которыми попала в больницу. Ей оказывается необходимая помощь.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело», – пишет местный СК 11 сентября.

Но не уточняет, по какой статье возбудили дело и кто может быть привлечен к ответственности. Ведомство лишь отмечает, что семья, в которой воспитывается девочка, «характеризуется удовлетворительно, на учете в органах профилактики не состоит».

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