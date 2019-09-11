Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

«Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», – цитирует 11 сентября заявление судьи Ирины Аккуратовой ТАСС.

Сторона гособивнения посчитала незаконным возврат дела для устранения нарушений, как передает «Медиа.зона». «Сторона обвинения находится в недоумении», – выразил эмоции от предложения прокурор Олег Лавров, настаивая на отсутствии аргументов для возврата.

Сам Кирилл Серебренников ответил «как надо, так и делайте» на вопрос судьи. Он подчеркнул, что «с первых дней сотрудничал с так называемым следствием». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов посоветовал «отказаться прокурору от обвинения на данной стадии».

Адвокаты других фигурантов поддерживают. Минкульт оставляет решение на усмотрение суда.