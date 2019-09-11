Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
«Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», – цитирует 11 сентября заявление судьи Ирины Аккуратовой ТАСС.
Сторона гособивнения посчитала незаконным возврат дела для устранения нарушений, как передает «Медиа.зона». «Сторона обвинения находится в недоумении», – выразил эмоции от предложения прокурор Олег Лавров, настаивая на отсутствии аргументов для возврата.
Сам Кирилл Серебренников ответил «как надо, так и делайте» на вопрос судьи. Он подчеркнул, что «с первых дней сотрудничал с так называемым следствием». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов посоветовал «отказаться прокурору от обвинения на данной стадии».
Адвокаты других фигурантов поддерживают. Минкульт оставляет решение на усмотрение суда.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.