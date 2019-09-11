Гидрометцентр: Так жарко, как сейчас, в Петербурге не было 136 лет

Вторник, 10 сентября 2019 года, стал одним из самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Об этом «Фонтанке» в среду, 11 сентября, рассказал начальник Гидрометцентра города Александр Колесов.

«Вчера в Санкт-Петербурге был жаркий день. Максимальная температура воздуха достигла +26,8 градуса и стала второй после экстремально теплого 10 сентября 1883 года, когда дневная температура повышалась до +27,1 градуса», – рассказал синоптик.

В целом первые десять дней сентября напомнили экстремальный сентябрь 1938 года.

«Средняя температура воздуха за декаду составила +17,6 гр., но не превысила прошлогодних значений, когда декадная температура достигала +18,0 гр. Экстремальной, со средней температурой воздуха +19,8 гр., остается первая декада сентября 1938 года», – уточнил Колесов.

В любом случае первая декада сентября 2019 года вошла в пятерку самых жарких за весь ряд наблюдений. О том, что в сентябре 2019 года «купальный сезон» продолжится, Александр Колесов рассказывал «Фонтанке» сразу после окончания лета.