Выживший в драке из-за парковочного места в Петербурге сядет в колонию почти на четыре года

Девять месяцев длился суд над Маратом Ахмедовым, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, закончившемся смертью оппонента в ходе драки на проспекте Металлистов. Из СИЗО мужчина переедет в колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 11 сентября, сам инцидент был год назад, в сентября 2018-го, у дома 87 по проспекту Металлистов. Предметом спора между двумя мужчинами стало парковочное место. Никто не хотел уступать, началась драка. Один из водителей оказался на асфальте, удары сыпались преимущественно в голову. Пострадавший умер в машине скорой помощи от отека головного мозга.

Суд признал Ахмедова виновным и приговорил его к лишению свободы на срок в 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.