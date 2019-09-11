Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 65.43р
72.22р
12:54 11.09.2019
Расширенный поиск

Власть
11.09.2019 09:53
Печать

Петербургский избирком утвердил победу Александра Беглова. За него отдали голоса 735 тысяч горожан

Городская избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов губернатора Петербурга.

Согласно принятому 11 сентября решению избиркома, Александр Беглов победил с результатом 64,44%, за него проголосовали 734 тыс. 903 петербуржца.

На втором месте, по окончательным данным, – кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84% (192 тыс. 114 голосов). Заключительное место занял выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан).

Итоговая явка составила 30,07%. Всего на избирательные участки 8 сентября, чтобы проголосовать за губернатора, пришли 1 млн 147 тыс. 45 петербуржцев.

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      11.09.2019 12:22

      ГК «КВС» вывела в продажу квартиры со встроенными кухнями

      Группа компаний «КВС» представила покупателям новый пул квартир в домах второго этапа жилого комплекса «Континенты» рядом с метро «Парнас». Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, а также встроенными кухнями и бытовой техникой.
      ПСК
      11.09.2019 11:58

      ГК «ПСК» предложила рассрочку на апартаменты Start с первым взносом от 15%

      ГК «ПСК» представила программу рассрочки на 12 месяцев с первым взносом от 15% на все апартаменты в комплексе Start.
      ГК «Эталон»
      11.09.2019 10:49

      ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

      Первый этап жилого комплекса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на берегу Невы в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», получил аккредитацию ПАО «Промсвязьбанк».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      10.09.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

      Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
      Группа ЦДС
      09.09.2019 15:04

      При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

      Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.