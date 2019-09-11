Петербургский избирком утвердил победу Александра Беглова. За него отдали голоса 735 тысяч горожан

Городская избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов губернатора Петербурга.

Согласно принятому 11 сентября решению избиркома, Александр Беглов победил с результатом 64,44%, за него проголосовали 734 тыс. 903 петербуржца.

На втором месте, по окончательным данным, – кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84% (192 тыс. 114 голосов). Заключительное место занял выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан).

Итоговая явка составила 30,07%. Всего на избирательные участки 8 сентября, чтобы проголосовать за губернатора, пришли 1 млн 147 тыс. 45 петербуржцев.