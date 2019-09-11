«Шкода» подрезала трамвай на Карбышева и собрала пробки на двух улицах

Утренние пробки в Выборгском районе Петербурга усугубила авария с трамваем. Случившись после соединения двух улиц, она застопорила обе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 11 сентября на улице Карбышева, около железнодорожного моста перед 1-м Муринским проспектом, водитель легкового автомобиля Skoda притер трамвай 61-го маршрута. В результате оказались заняты и трамвайные пути, и полоса для машин.

По данным «Яндекс.Пробок», авария собрала затор в сторону 1-го Муринского как на улице Карбышева, так и на Политехнической улице. Первая плотно стоит от площади Мужества.

В целом же по городу на данный момент 4 балла.