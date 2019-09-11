Ветеран боевых действий в Чечне устроил стрельбу на улице Морской Пехоты

Петербуржец переполошил жилмассив в Кировском районе вечерней стрельбой 10 сентября. У владельца газового пистолета оказалось непростое прошлое.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), на звуки выстрелов пожаловался местный житель, вызов поступил в полицию около шести часов после полудня. Мужчина рассказал правоохранителям, что у дома №4 на улице Морской Пехоты (рядом расположены два детских сада) стреляет неизвестный.

На место выехали сразу сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охраны. Недалеко от четвёртого дома они задержали 47-летнего стрелка, проживающего неподалёку, на проспекте Маршала Казакова. У подозреваемого изъяли пистолет Reckdouble Eagle Mod, а также три патрона к нему.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», мужчина задержан на двое суток.

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По данным «Фонтанки», задержанный Алексей Каплин является ветераном боевых действий в Чечне. Он состоял в разведывательной группе разведчиком, служил по контракту в Ханкале. Имеет чёрный пояс по карате, увлекается военной историей. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности после Чечни, в том числе за убийство.

Напомним, на прошлой неделе на Ириновском проспекте 39-летний мужчина стрелял из винтовки по окнам детского сада. К счастью, в детей не попал, пострадал лишь дворник.