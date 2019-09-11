В Норильске выпал первый снег. Школьникам разрешили не ходить в школу

Вместе с похолоданием в красноярском мегаполисе началась метель. Синоптики полагают, что это сильно преждевременно.

В Таймырском центре, сообщает «Газета.ру» 11 сентября, метеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что это нетипичная погода для сентября.

Реклама



«А как же осень?» – спрашивают в комментариях в соцсетях горожане. «Скучаю по сентябрьскому снегу», «Я так жду зиму».

На Таймыре и в Эвенкии ожидают сильный северный ветер, а температура воздуха в краевой столице днем не превысит 12–14 градусов. В связи с ранним наступлением холодов отопление в городе включат уже в конце рабочей недели.

В городе объявили штормовое предупреждение, а школьникам по усмотрению родителей разрешили не посещать уроки.