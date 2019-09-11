Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией

Киевские власти пока не спешат активизировать процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был начат при предыдущем президенте Украины, Петре Порошенко. Возможно, это техническая заминка.

Украина приостановила выход из международных договоров, в которых участвует в рамках СНГ, сообщает «Медуза» 11 сентября. Если в мае-июле она уведомила исполком СНГ о выходе из шести договоров, то за последние два месяца никаких сообщений не было.

В МИД РФ, как говорят, предполагают что это может быть связано с тем, что пока соседи заняты кадровыми вопросами после назначения правительства Алексея Гончарука в конце августа.

Украина начала выходить из соглашений с Россией в 2014 году, после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе. Одним из последних расторгнутых документов стал договор о дружбе с Россией, который прекратил свое действие в апреле 2019 года.