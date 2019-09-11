Самый теплый сентябрьский день в Петербурге унес жизнь ребенка — малыш выпал из окна

Малыш, который только на днях отпраздновал второй день рождения, погиб при падении из окна на Петроградской стороне в Петербурге.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), трагедия произошла в седьмом часу вечера 10 сентября на улице Красного Курсанта. Продавив москитную сетку, с восьмого этажа выпал мальчик 2017 года рождения. Он погиб на месте.

Родители ребенка приехали из Таджикистана. Квартиру на Петроградской снимают.

Как это часто бывает, несчастный случай произошел в день, когда стояла хорошая погода — вчера в Северной столице были нетипичные для сентября 23 градуса тепла. Видимо, спасаясь от духоты, взрослые открыли нараспашку окно, которое привлекло внимание маленького ребенка.