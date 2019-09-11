Минздрав хочет штрафовать больницы за некачественное лечение россиян

Законопроект, предлагающий наказывать государственные больницы за нарушение установленного порядка лечения россиян, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Взыскивать деньги, согласно нему, будет Росздравнадзор.

Согласно документу, который 11 сентября цитирует «Коммерсант» , штрафами на сумму от 10 до 20 тысяч рублей будут наказываться нарушения процедур от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности.

Однако, если больница докажет, что обращалась ранее к вышестоящему руководству с предложением о ликвидации нарушения, за которое оштрафована, то наказание будет снято.

Отметим, что инициатива, как следует из пояснительной записки, разработана по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.