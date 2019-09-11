Исследование: Петербург много тратит на сотовую связь. Обгоняет только Волгоград

Росходы на сотовую связь в России за год выросли выше чем на уровень инфляции — на 11%. Ощутимей всего они для кошельков жителей Волгограда и Санкт-Петербурга, считают аналитики «Яндекс.Денег».

В основу исследования легло изучение трат пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев 2019 года. Суммы сравнили с тем же периодом прошлого года.

«Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно», – приводит выдержку из текста исследования РИА Новости 11 сентября.

Средний чек за мобильную связь в России составил 344 рубля. Но в Волгограде и Петербурге он значитель выше – 671 и 541 рубль соответственно. В Москве средний чек несколько ниже – 444 рубля. Самый маленький – в Омске, 238 рублей.

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Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке «Яндекс.Денег» – 880 рублей. Наиболее ощутим он в Воронеже – 1033 рубля. За домашний интернет соотечественники в среднем платят 598 рублей, больше всего за год стоимость выросла в Новосибирске – на 39%, составив 540 рублей.

Напомним, в июне текущего года в России впервые с 2017 года был зафиксирован рост тарифов на мобильную связь. Аналитики связали это с отменой национального роуминга и повышением НДС.