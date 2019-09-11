В Иркутской области потушили последний лесной пожар, но могут начаться новые

Последний лесной пожар потушен в Иркутской области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти уточняют, что очаг был ликвидирован в Бодайбинском районе. Площадь горения составляла 35 гектаров. Несмотря на то, что с угрозой удалось справиться, местные синоптики предупреждают о высокой опасности появления новых пожаров в Балаганском районе 11 и 12 сентября.

Леса Сибири начали активно гореть в середине июля. Из-за них жители нескольких городов и множества мелких населённых пунктов пожаловались на смог. Лесные пожары, по оценке Рослесхоза, с начала 2019 года нанесли российскому бюджету экономический ущерб в семь миллиардов рублей. Ранее Минприроды отчиталось о том, что в российских заповедниках больше ничего не горит.