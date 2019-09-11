С начала туристического сезона в Турции скончалось 88 россиян. Посол объясняет причины

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов объяснил с чем связано увеличение число смертей среди россиян, которые отдыхали в Турции в 2019 году. Среди погибших 12-летняя петербурженка.

Дипломат полагает, что 88 погибших жителей России,а также 40 фактов медицинской эвакуации с начала туристического сезона связано с увеличившимся туристическим потоком, сообщает «Газета.ру».

Так, по данным посольства, год назад Турцию посетили шесть миллионов российских граждан: «В этом году их должно быть больше».

Отметим, что в начале сентября следственный комитет возбудило уголовное дело, после того как после купания в бассейне турецких отелей скончался третий ребенок.

Посол Ерохов занимает свой пост с лета 2017 года.