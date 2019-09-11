Дональд Трамп на год продлил санкции за вмешательство в американские выборы

Введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы любого уровня вводятся автоматический. Об этом 11 сентября сообщает «Коммерсант».

Белый дом, согласно документу полагает, что особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США представляют лица, которые, находясь за пределами США, вмешиваются и подрывают доверие общественности к выборам. В том числе путем доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов. Особое место в распоряжении уделено скрытому распространению пропаганды и дезинформации.

При этом Трамп отмечает, что никаких доказательств того, что какая-либо иностранная держава меняла результаты голосования или изменила результаты подсчета голосов, найдено не было.

Исполнительное распоряжение было введено 12 сентября 2018 года с правом продления. Ограничения в нем прописанные касаются возможности получения кредитов в американских банках, а также замораживание активов и запрет на американские инвестиции.

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Год назад Белый дом уверял, что документ адресован не только России, но и Китаю, Северной Кореи и Ирану.