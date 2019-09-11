Зампред партии «Яблоко» встретился с Памфиловой по поводу фальсификации муниципальных выборов в Санкт-Петербурге

Обращение с перечислением фактов фальсификации на муниципальных выборах в Петербурге передал главе ЦИК руководитель избирательного штаба, зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Обращение содержит наиболее яркие факты нарушений по муниципалитетам, которые до сих пор не подвели итоги голосования, сообщает пресс-служба партии в своем телеграм-канале 11 сентября.

Элла Памфилова уже передала письмо «Яблока» председателю избирательной комиссии Петербурга Виктору Миненко и потребовала от него проверить изложенные в нем факты. При этом заявителю глава ЦИК обещала держать проверку на контроле.

«Мы должны защитить голоса петербуржцев за наших кандидатов. А там, где произведённые фальсификации уже не позволяют установить итоги, выборы должны быть отменены и проверено новое голосование и честный подсчёт голосов», – заявил Рыбаков.

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В «Яблоке» отмечают, что партия выдвинула более 400 кандидатов в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга. На данный момент около 100 кандидатов смогли стать депутатами. Однако в значительной части муниципальных округов, где победили «яблочники», данные до сих пор не введены в систему ГАС «Выборы». Из обращения следует, что речь идет о нарушениях на выборах депутатов муниципальных образований МО Московская застава, Екатерингофский, Стрельна, Остров Декабристов, Комендантский Аэродром, Коломна, Измайловское, Семеновский округ, Адмиралтейский округ, Шувалово-Озерки.

В общение помимо перечисления фактов партия просит направить ЦИК своих представителей для участия в судебных процессах в тех случаях, где кандидаты будут оспаривать решения ИКМО в судах.

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