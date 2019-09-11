«Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Даже если домик на Рублевском шоссе». Дудь сделал заявление на премии «Человек года 2019»

Журналист и «главное лицо русского YouTube» Юрий Дудь получил премию как человек года от журнала GQ за достижения и документальные фильмы, которые с завидной регулярностью появляются на его канале «вДудь».

На вручении статуэтки вечером 10 сентября он произнес речь, которая быстро распространилась в социальных сетях.

Юрий Дудь на премии GQ о важном pic.twitter.com/eR7WtdbleA — Шадинский NEWS (@sha_d) September 11, 2019

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«У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать», – просил со сцены награждаемый.

По мнению Дудя, молчание перестало быть спасительным оберегом, и «прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе: «А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».

На невысказанные опасения коллег о том, чем может закончится публичная смелость журналист процитировал панк-группу Lumen: «Тот у кого есть мозги и руки, Никогда не умрет от голода и скуки».