Gett просит ФАС не разрешать «Яндекс.Такси» покупать группу «Везет»

Агрегатор такси Gett направил в антимонопольную службу России письмо с просьбой не согласовывать покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет». Это, по мнению оператора создаст на рынке неравные для участников условия.

Документ 11 сентября цитирует газета «Коммерсант». Сделка по включению таких брендов как «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten в семью Яндекс приведет к доминированию последней, и позволит компании менять стоимость поездок, снижая доходы водителей.

«Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», — заявил газете гендиректор Gett Максим Жаворонков.

В ФАС изданию подтвердили факт получения письма, отметив, что будут все детально изучать при согласовании сделки «Яндекс.Такси». О том, что компания собирается купить большую часть бизнеса своего конкурента, стало известно в середине июля. Сделка оценивается игроками рынка в более, чем 187 миллионов долларов.