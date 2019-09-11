Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета-2018

Объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 год, составил 426,2 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты.

"Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%", – говорится в отчете.

По данным ведомства, самый большой объем нарушений в 2018 году выявлен при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями – 73,6 млрд рублей, при госзакупках – 18,7 млрд рублей, неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни – 308 млн рублей, использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата – 9,1 млн рублей, объем иных нарушений – 16,4 млн рублей.

Ни одна из госпрограмм в 2018 году не была исполнена с высокой степенью эффективности, говорится в отчете.

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"По оценке Счетной палаты, средний уровень эффективности установлен по 21 госпрограмме, низкий уровень эффективности – по 7 госпрограммам. Высокий уровень эффективности по госпрограммам не установлен. Не подлежали оценке эффективности 12 госпрограмм, у которых доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объеме показателей превышает 10%", – говорится в материалах Счетной палаты.

"Сформированные на 2018 год госпрограммы содержали системные недостатки, в том числе: отсутствие показателей или несоответствие их значений показателям указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, несоответствие документам стратегического планирования, неконкретность целей, несогласованность целей и задач, слабовыраженная или заниженная динамика показателей, значительное их количество (около 2 тыс.) и высокая доля показателей с поздними сроками формирования статистических данных", – отмечает ведомство.