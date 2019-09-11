Госиспытания созданного в Петербурге противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в следующем году

Перспективный ракетный комплекс «Ответ», предназначенный для поражения подводных лодок, завершит госиспытания в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения петербургских оборонных предприятий АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», сообщает МО РФ.

«Гидпроприбор» в текущем году приступил к опытно- серийному производству перспективного противолодочного комплекса «Ответ». Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», – сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, комплексом «Ответ» будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». «Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее», – рассказал Криворучко.

Концерн «Гидроприбор» выполняет в интересах Минобороны России ряд государственных контрактов на разработку и серийное изготовление средств ведения вооруженной борьбы на море. Это перспективное торпедное и минное вооружение, а также робототехнические подводные средства различного назначения.