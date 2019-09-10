Первый Lamborghini с электричеством стал самым быстрым в истории марки

На открытии автосалона во Франфурте компания Lamborghini представила самый быстрый и самый мощный автомобиль за всю историю марки. Но это еще не все: Lamborghini Sian FKP 37 – первый гибрид знаменитого итальянского производителя спорткаров.

Sian на местном итальянском диалекте жителей окрестностей Болоньи означает «молния». Гибридный «Ламбо» действительно быстр: его комбинированная силовая установка в 819 лошадиных сил позволяет спорткару разогнаться до «сотни» всего за 2,8 секунды, пишет 10 сентября Engadget.

«Под капотом» у Lamborghini Sian, помимо обычного V12, помещается еще и 48-вольтовый электродвигатель, добавляющий 34 «лошади» при разгоне. Необычна система питания электромотора: вместо привычных аккумуляторов в спорткаре установлен суперконденсатор. Он заряжается при торможении и отдает заряд при резком нажатии на газ.

Такая система имеет несколько преимуществ, считают итальянцы. Суперконденсаторы в три раза легче аккумуляторов такой же мощности, но в то же время в три раза мощнее, чем аккумуляторы такого же веса, пишет Engadget.

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Для спорткара, конечно, важнее динамика, чем возможность иметь запас хода «на электричестве». Суперконденсатор позволяет первое, но не дает возможности для второго, поэтому такое конструктивное решение очень редко встречается в автомобилях. Любопытно, что именно по такой технологии предполагалось строить российский «Ё-мобиль», который никак нельзя было бы отнести к споркарам.

Lamborghini Sian FKP 37 будет выпущен ограниченной партией в 63 экземпляра, причем каждый построят «под заказ» с учетом конкретных пожеланий будущего владельца. Однако опыт, полученный при работе с первым гибридом, найдет свое применение в следующем поколении флагмана марки Lamborghini Aventador, которое, судя по всему, тоже будет гибридом.

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