Новые топ-энергетики Петербурга договорились о бесхозных трубах. «Теплосеть Санкт-Петербурга» возьмет в аренду 23 км

ГУП «ТЭК СПб» подписало с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» дополнительное соглашение к договору аренды сетей, которого ждали 5 лет. Большинство — в Центральном районе.

О соглашении 10 сентября сообщает ГУП «ТЭК». Речь идет о 23 км сетей. По большей части – в Центральном районе, остальное – в Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском и Московском. За то, чтобы определить их принадлежность, стороны судились не один год. Однако в итоге урегулировали вопрос во внесудебном порядке.

Речь идет о тянущейся несколько лет истории. Когда АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при создании получила коммуникации в разных районах, в ее зоне ответственности оказались и бесхозяйные трубопроводы. Кроме того, отрезки сетей город получал от их владельцев и записывал их на баланс ГУП «ТЭК». «В некоторых районах отрезки сетей ТЭКа оказались в плотном окружении трубопроводов частной компании, что создавало проблемы в обслуживании и негативно влияло на надежность теплоснабжения жителей», – напоминает предприятие.

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При этом в 2013 году стороны заключили договор аренды, – ТЭК передал «Теплосети» более 9 км участков сетей. Однако это не сняло проблемы, объем «бесхоза» рос и дошел до 32 км. Тем не менее новых допсоглашений не заключалось, так что ГУП приходилось тратить свои средства на содержание труб в чужой зоне. Теперь этот вопрос решен.

Ранее обе компании обзавелись новыми директорами. В ГУП «ТЭК» Игоря Федорова сменил Иван Болтенков, а «Теплосеть Санкт-Петербурга» вместо Игоря Стренадко возглавил Антон Свиридов.