Аквабайкеры вновь устроили горожанам внеплановые водные процедуры. Поливали из Мойки у Новой Голландии

Несмотря на запрет для аквабайкеров появляться в реках и каналах центральной части Петербурга, пятерка экстремальщиков вечером 10 сентября устроила мокрое шоу для случайных прохожих. Полиция их не догнала.

Видео: Читатель "Фонтанки" Алексей Карпов

На видео «спортсменов» заснял читатель «Фонтанки» Алексей. По его словам, веселились байкеры на воде Мойки напротив Новой Голландии около семи часов вечера. На кадрах экстремальщики выписывают пируэты, привстают на бок, и, к неудовольствию горожан, несколько раз мощным потоком обдают припаркованные на набережной машины и прохожих.

Алексей обратился в полицию, откуда ему перезвонили через 15 минут. По ту сторону телефонной трубки «искренне расстроились» и обещали передать информацию в «управление водного транспорта».

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«Аквабайкеры, набаловавшись, степенно удалились в сторону Крюкова канала», – добавил Алексей.

Раньше гидроциклы появлялись на городских реках существенно чаще, запретить им кататься между гранитных набережных пришлось, в том числе, из-за регулярных жалоб облитых не слишком теплой петербургской водой горожан. В этом году МЧС также намеревалось закрыть для аквабайкеров Неву.