Третий важнейший и первый электрический. Volkswagen наконец представил ID.3

Компания Volkswagen наконец представила широкой публике давно ожидаемый серийный электрический хэтчбек ID.3. Цифра 3 в индексе новой модели возникла не случайно, поскольку в Вольфсбурге считают, что новинка станет третьим важнейшим автомобилем в истории марки. Первым был знаменитый «Жук», вторым остается самый продаваемый хэтчбэк в Европе VW Golf, третьим должен стать первый серийный электрический «народный автомобиль».

Хэтчбек Volkswagen ID.3 представляет собой первый автомобиль полностью нового поколения экологически чистых экономичных и интегрированных в цифровую эпоху транспортных средств, заявляют в Volkswagen. В то же время он обозначает решительный поворот всего концерна в сторону электрических и электрофицированных автомобилей.Поворот этот настолько радикален, что одновременно компания решила даже сменить логотип.

По размерам Volkswagen ID.3 примерно такой же, как и Golf, однако у него заметно больше колесная база. Более компактный по сравнению с ДВС электродвигатель позволил заметно «сдвинуть» переднюю ось, что дало возможность сделать салон еще просторнее.

Внутри самое заметное отличие электромобиля – наличие двух дисплеев и почти полное отсутсвие кнопок. Один сенсорный экран расположен посередине торпедо и позволяет управлять различными функциями автомобиля, такими как климат-контроль или освещение, в то время как второй дисплей – его, наверноеЮ можно назвать «навигационным» – помещается прямо на рулевой колонке и перемещается вместе с ней. На этот дисплей выводится информация, необходимая водителю, сюда же может дублироваться часть информации с основного экрана.

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Электромобиль будет выпускаться в трех модификациях, отличающихся объемом батарей и, следовательно, запасом хода. В базовом варианте батарея в 45 киловатт обеспечит пробег около 330 километров, стоить такой автомобиль будет, по предварительным прикидкам, менее 30 000 евро. Цена на две «старшие» комплектации пока не объявлена, но у них будут 58- и 77-киловаттные батареи и, соотвественно, пробег в 420 и 550 километров на одной зарядке. Все модификации ID.3 способны подключаться к «быстрым» 100-киловаттным зарядкам, что позволит им полностью заряжаться от нуля менее чем за час.

Стартуют продажи первого электромобиля Volkswagen не раньше лета следующего года. Первая специальная серия под названием ID.3 1st Launch Edition уже фактически распродана, поскольку предзаказы на нее были открыты еще в мае. «Специальная» серия будет «упакована» всеми опциями, поэтому цена на нее явно превысит 30 000.

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