Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре

Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва – Анталья", во вторник вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани.

"В 22:07 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва – Анталья". По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность", – сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что на борту находились 215 пассажиров.

Посадка прошла в штатном режиме.