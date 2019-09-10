И всюду паршивый букет. Девушки из компании, избившей петербуржца на Рубинштейна, могли позвать за столик не того

Спаситель петербуржца, которого обокрали и избили на улице Рубинштейна, рассказал «Фонтанке», как познакомился с вероятными обидчиками молодого человека. Его вежливо позвали присоединиться к вечеринке, но после отказа оплатить счет облили пивом.

По словам случайно оказавшегося перед потерявшим сознание у 28 дома по Рубинштейна Леонидом, ночь 7 сентября турист из Саратова коротал на главной «питейной» улице из-за разведенных мостов. Практически на входе в «Барслона» его встретили три девушки и предложили к ним присоединиться, было это около двух часов ночи. Они рассказали, что все приехали из разных городов, одна, правда, перепутала столицу якобы родной Удмуртии, назвав город Сыктывкар. Работающий в правоохранительных органах турист заподозрил неискренность, но настаивать на разоблачении не стал. Через какое-то время компания, которую дополнял якобы «в хлам пьяный» юноша, собралась уходить, попросила счет и предложила полицейскому по нему заплатить. На вежливый отказ одна из барышень отреагировала агрессивно и плеснула в оперативника стоящим на столе пивом. Пока тот вытирался и делал новый заказ, молодежь собралась и покинула бар.

Через некоторое время он закончил с напитком, вышел на улицу и увидел поблизости обеспокоенную компанию. На земле со сломанным носом лежал Леонид, саратовчанин подложил ему под голову куртку, убедился, что потерпевший дышит, дождался вместе с его друзьями медиков. Попутно молодые люди рассказали, что с ними произошло, в обидчиках полицейский узнал своих недавних собеседников, совпадало описание внешности и букет, который был у одной из девушек в баре, запомнили цветы и друзья Леонида.

Саратовчанин оставил молодежи свой номер телефона и велел разойтись в разные стороны, он справедливо полагал, что далеко с улицы, при разведенных мостах, хулиганы не уйдут. Еще через пару баров он вышел на перекур и увидел тех самых барышень, в руках у одной из них все еще был букет. Что за цветы в нем были никто из героев истории не запомнил, но сошлись в определении «вялый» и «паршивый».

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Полицейский, хоть и в отпуске, но за девушками решил проследить, заодно набрав номера друзей Леонида и полиции.

Как сообщалось ранее, девушек задержали, отвезли в отдел, но под утро отпустили, Леонид с уверенностью их опознать не мог.

Избиению предшествовала короткая потасовка из-за сигарет, обидчикам хотелось курить, вторая сторона не прониклась. Во время перепалки с толкотней Леонид остался без рюкзака. Вырубивший его удар в нос прозвенел, когда он решил за ним вернуться. Ущерб молодой человек оценил в 150 тысяч рублей.