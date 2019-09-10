США ввели санкции против членов ХАМАС и террористов

Власти США ввели санкции против нескольких террористов и лидеров террористических группировок, сообщает госдеп США.

Today, @realDonaldTrump signed an E.O. modernizing and expanding sanctions to combat terrorism. The expansion enables us to more effectively sanction the leaders of terrorist organizations and those who participate in training to commit acts of terrorism. https://t.co/oHwMD9n1WL pic.twitter.com/owt31zTaq8 — Department of State (@StateDept) 10 сентября 2019 г.

Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, запрещенным в РФ "Исламским государством", а также спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против который применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок.

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечает госдеп.