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Общество
10.09.2019 22:57
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США ввели санкции против членов ХАМАС и террористов

Власти США ввели санкции против нескольких террористов и лидеров террористических группировок, сообщает госдеп США.

Минфин США внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, запрещенным в РФ "Исламским государством", а также спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против который применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок.

Применение новых санкций стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отмечает госдеп.

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