СКА обыграл «Сибирь» в первом домашнем матче сезона

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири» во вторник, 10 сентября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счётом 4:2.

Голы за СКА забили Йори Лехтеря (31 и 39 минута), Владимир Ткачев (38) и Виктор Тихонов (59). «Сибирь» ответила шайбами Егора Миловзорова (47) и Никиты Михайлова (53).

Теперь на счету СКА 6 очков. Петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет с действующим чемпионом – ЦСКА. Игра пройдет в пятницу, 13 сентября, в Петербурге.