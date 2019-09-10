Происшествия
Премьера Израиля эвакуировали с предвыборной встречи из-за сирен воздушной тревоги
Предвыборная встреча израильского премьер-министра, проходившая в Ашдоде, была прервана сиренами воздушной тревоги. Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире.
Сирены прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение. Прервав свою речь, премьер-министр призвал активистов партии Ликуд, собравшихся на предвыборную встречу, к спокойствию.
Израильский премьер-министр во вторник вечером в специальном телеобращении пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.
Источник: РИА Новости