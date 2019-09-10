В Сочи избрали мэра

Мэром Сочи стал и.о. главы города Алексей Копайгородский, за которого проголосовали все 44 депутата, присутствовавших на сессии, сообщает Sochinews.

Ранее комиссия по отбору претендентов на пост мэра Сочи отобрала две кандидатуры на пост главы города. Оппонентом Копайгородского стал предприниматель Андрей Донченко.

Отмечается, что впервые в истории города мэра избрали по новой схеме — не путем народного голосования, а по результатам конкурса. Данный конкурс состоял из подачи документов кандидатов, которые анализировались на достоверность, индивидуального собеседования и тайного голосования. В итоге до голосования дошли только Донченко и Копайгородский. Большинство же кандидатов были сняты с конкурса после проверки документов.

Алексей Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище, Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В администрации Краснодарского края работал начал 1 января 2014 года.

В 2016-2017 годах А. Копайгородский занимал пост вице-мэра Краснодара, с марта 2017 года — директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. 9 сентября текущего года был назначен первым замглавы города Сочи, исполняющим обязанности мэра.