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«У нас тут заговор мирового масштаба. Ну хотите, я скандальчик закачу». Как глава УИК в "Коломне" пообщалась по душам с начальством

В распоряжении «Фонтанки» оказалась аудиозапись, на которой, предположительно, слышен откровенный разговор главы УИК №11 в "Коломне" Елены Архиповой и представителя территориальной избирательной комиссии. Ранее на этом участке члены комиссии сообщали о том, что избирательные документы увезли с участка до составления протоколов, а с «яблочника» сняли сотню голосов.

«У нас тут заговор мирового масштаба. Ну хотите, я скандальчик закачу». Как глава УИК в "Коломне" пообщалась по душам с начальством

Сергей Николаев/

Запись «Фонтанке» предоставил владелец телефона Сергей Осмоловский, член УИК №11 с правом совещательного голоса. По его словам, он позвонил в территориальную избирательную комиссию, чтобы пожаловаться на действия Елены Архиповой, которая унесла в неизвестном направлении таблицы суммирования голосов, заполняемыми двумя членами УИК №11 с ПРГ в процессе подсчета голосов по выборам муниципальных депутатов. После этого он передал трубку самой Архиповой, которая отошла в сторону. Судя по записи, особенного трепета перед ТИК она не испытывает, да на другом конце провода царит умиротворение и сочувствие. «Я просто не знаю, как еще делать вид, что мы работаем, – говорит женщина. – Ну хотите я скандальчик закачу, ну минут 20 мы тут покричим, поорем, ну людей-то сколько можно морозить. И без одного другое не входит..ну издевательство какое-то...У нас школа скоро откроется, у нас пионеры придут, а мы тут еще, извините меня, книжки не упаковали».

Собеседник обещает связаться с некой Ольгой Дмитриевной (это имя и отчество главы территориальной избирательной комиссии). Чуть успокоившись, женщина начинает выяснять ситуацию на других участках. «Из всех УИК позвонили меньше 12, – сообщают в ответ. – Три из которых или четыре только сдалось. Все остальные правят. А всем остальным еще отмашек никаких не давали. Все остальные отправляли информацию только Ольге Дмитриевне на WhatsApp. А как она определяла, кому приезжать, а кому нет — это только у нее».

Член комиссии с правом решающего голоса Ольга Степочкина рассказала «Фонтанке», что итоговый протокол не подписывала ни она, ни ее коллеги. В увеличенную форму протокола Архипова под камеру внесла 33 голоса за Алексея Арушаняна. При этом у других членов УИК получалось на сотню голосов больше. Затем на участке появился глава муниципалитета «Коломна» Олег Столяров, и вместе с Архиповой они покинули помещение, захватив избирательные документы. Отсутствие подписанного всеми членами УИК протокола не помешало занести результаты в ГАС «Выборы» — у Арушаняна там 33. Зато за 200 — у Нины Киселевой, матери вице-спикера законодательного собрания Сергея Соловьева.

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«Фонтанка» связалась с Еленой Архиповой, чтобы получить ее комментарий. На сообщение о том, что с ней хочет поговорить «Фонтанка», Архипова сначала отреагировала протяжным «Чего?», а затем подвела итог: «Извините, я вас не знаю, до свидания».

Ранее «Фонтанка» сообщала о большом количестве происшествий и жалоб наблюдателей и членов УИК в ходе подсчета голосов в ночь на понедельник 9 сентября.


© Фонтанка.Ру

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