Розовый велосипед и черный BMW не поделили Невский. Рука в пиджаке расколотила шлем

ДТП, которое, судя по всему, обошлось без травм и вмятин, привлекло внимание горожан и полиции на Невском проспекте в Петербурге вечером 9 сентября. Там кричали и дрались.

Фоторепортаж с Аничкового моста в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Игорь 10 сентября. Кадры отражают практически всю историю конфликта, начавшегося на полосе движения от площади Восстания в сторону Дворцовой около семи часов вечера. Судя по всему, водитель BMW задел велосипедиста, тот упал и не был этому рад. Беседа переросла в размахивание руками, на тротуаре и проезжей части собралась толпа зевак. Читатель Игорь смог заснять момент, когда сжатый кулак мужчины из BMW направлялся в лицо велосипедиста, молодому человеку до конца увернуться не удалось, на асфальт полетел кусок его шлема. На других кадрах видно, как он прикрывает лицо, сидя на проезжей части и, видимо, чувствует себя не слишком хорошо. Эпизодом со шлемом драка не ограничилась, попали в объектив обоюдные хватания за рукава, «догонялки» и ладонь на горле.

Вскоре на месте появилась полиция, оба участника конфликта беседовали с представителями МВД, водитель BMW показывал им документы, велосипедист изъяснялся сидя.

На фотографиях капот BMW сверкает черной лакировкой, каких-либо повреждений на машине не видно. Судя по всему, целым остался и розовый велосипед.

Вызов на Аничков мост «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД, один из участников конфликта был доставлен в отдел и после беседы отпущен.

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Номера на BMW, как узнала «Фонтанка», указывают на компанию «Золотая сота», за рулем бывают разные водители, подтвердил это и бывший сотрудник организации. По данным «Спарк», бенефициаром «Золотой соты», которая занимается оптовой торговлей, является Денис Нестеров, сама организация проходит процедуру ликвидации. Дозвониться до Нестерова «Фонтанке» не удалось.