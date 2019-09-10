Коломойский зашел в офис президента Зеленского поговорить. Об энергетике и бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом и экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Об этом сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили о том, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем. По его словам, Пинчук пообещал профинансировать приобретение квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ринат Ахметов – заняться медициной и дорогами. Тогда в ответ на слова президента Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса готов "покрасить ларек или два".