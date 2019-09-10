СМИ узнали о планах провести выборы мэра Киева в декабре

Правящая фракция Верховной рады Украины «Слуга народа» готовит проект закона «О столице», который может позволить провести досрочные выбора мэра Киева в декабре текущего года, передает LB.ua со ссылкой на источники в партии. Сейчас мэром украинской столицы является бывший боксер Виталий Кличко.

«Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре», — заявил собеседник издания.

По его словам, одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от «Слуги народа» считается Александр Ткаченко. При этом, по данным LB.ua, Ткаченко категорически отказался претендовать на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Выборы – да, КГГА – нет», — передал источник позицию Ткаченко.

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Издание отмечает, что в команде президента Украины Владимира Зеленского предполагали, что после того как правительство инициировало отставку Кличко с поста главы КГГА, он сам откажется от должности и «выборы можно будет провести чужими руками», однако этого не случилось.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться осенью 2020 года.

4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Кличко. Окончательное решение предстоит принять Зеленскому. Кличко назвал действия правительства незаконными. Он отметил, что решение об увольнении его с должности главы КГГА противоречит конституции, а уволить его могут только киевляне.