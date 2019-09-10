Основатель «Царьграда» Малофеев объявил, что выходит «Справедливой России»

Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев подал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия» и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова. Об этом 10 сентября сообщает РБК.

По его словам, решение выйти из партии было принято «не сейчас». «Но, чтобы не нанести ущерб «Справедливой России», я дождался выборов и подал заявление сразу после подсчета голосов», — сказал Малофеев агентству.

Малофеев вошел в партию в марте 2019 года, а 10 апреля был избран заместителем главы общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС), возглавляемой патриархом Кириллом.

Изначально предполагалось, что участие Малофеева в работе «Справедливой России» не будет формальным. Согласно первоначальному плану, который обсуждался Малофеевым и Мироновым, бизнесмен должен был стать одним из спонсоров партии и начать ее идеологическую трансформацию, рассказали РБК два источника, близких к «Справедливой России».

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Член президиума центрального совета «Справедливой России» Руслан Татаринов заявил журналистам, что заявление от Малафеева поступило. «Заявление будет рассмотрено в установленном порядке и удовлетворено. Это личное решение Малофеева, партия с уважением относится к личному выбору каждого», — сообщил Татаринов.

Малофеев не исключает, что в будущем может снова заняться политикой. Но в чем будет выражаться его политическая работа и будет ли он инициировать создание новой партии, бизнесмен говорить отказался.