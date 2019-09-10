Уволенному Болтону нашли временную замену. Советником по нацбезопасности станет его заместитель

Исполняющим обязанности отправленного в отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона будет его заместитель Чарли Капперман. Об этом 10 сентября сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Об увольнении Болтона ранее сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я решительно не соглашался со многими его предложениями, как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, прошение о которой получил сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назначу нового советника по национальной безопасности», – написал президент США.

Джон Болтон был советником президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к странам так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану и Кубе, а также по отношению к России и её союзникам.