В гимназии на Васильевском распылили газ. Виновным признали охранника, он якобы курил в холле и напал на старшеклассника

В Петербурге на обязательные работы отправлен охранник 11-й гимназии Василеостровского района, признанный виновным в конфликте с учениками по поводу курения. Один из потерпевших получил ожог глаз перцовым газом.

Как сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Игорь Иванов обвинялся по статьям 213 УК «Хулиганство» и 116 УК «Побои».

«Иванов, находясь в холле гимназии, выражаясь нецензурной бранью, в ответ на замечание о недопустимости курения в школе подошел к заведомо для него несовершеннолетнему, вытянул руку с перцовым баллончиком и выпустил струю газа в лицо потерпевшему, причинив сильную физическую боль и химический ожог обоих глаз, в виде инъекции склер и обильного слезотечения», – уточнили в пресс-службе.

Дело слушалось в особом порядке, Иванов признал вину и получил 360 часов обязательных работ.

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Конфликт с учениками в гимназии на 17-й линии произошел 20 февраля 2019 года. По данным «Фонтанки», первоначальная версия событий существенно отличалась от той, что легла в основу приговора. 55-летний охранник фирмы «Торнадо-М» якобы застал двух старшеклассников за распылением перцового газа в холле, сделал им замечание – вероятно, не в очень корректной форме, – отобрал баллончик и выбросил в урну на улице.

Иванов характеризуется положительно, никогда не привлекался. Газовый баллончик в гимназию принести не мог, утверждал он на предварительном следствии, так как с 2019 года спецсредства охранникам в школах запрещены. Курить в холле – тем более.

Собственно момент распыления газа видеокамеры не запечатлели. Следствие поверило школьникам и вменило охраннику статьи, по которым он мог получить реальные сроки. Иванов согласился с предъявленным обвинением и пошел на особый порядок рассмотрения дела, тем самым снизив себе наказание.