«Ты ошибаешься, дружище. Иди погуляй». «Фонтанка» собрала десятки расхождений в результатах выборов по всему Петербургу

Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко обещает отменить результаты муниципальных выборов в четырех районах города. Редакция “Фонтанки” вынуждена констатировать: задокументированные расхождения имеют куда больший масштаб.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Анализ десятков жалоб, подтвержденных документами, приводит к выводу: достоверно установить картину реального волеизъявления петербуржцев на муниципальных выборах в Петербурге во многих случаях невозможно. Если полиция, прокуратура и суды дадут оценку нарушениям, нас ждет длинная череда административных и уголовных дел о фальсификации итогов выборов.

До недавних пор власти легко парировали жалобы на нарушения на выборах. Мол, случаи мелкие и единичные, да и не влияют на общую картину итогов голосования. Но в этот раз из муниципалитетов Петербурга поступает огромный массив документов, позволяющий точно указать, на каком участке и сколько именно голосов «добавилось» в пользу конкретных кандидатов. Имена людей, в чью пользу это происходило, черным по белому написаны в бюллетенях, протоколах и в системе ГАС «Выборы». «Фонтанка» собрала и систематизировала примеры задокументированных изменений результатов выборов. Редакция отсеяла множество жалоб – когда невозможно было доказать факт или когда было непонятно, как на итог выборов это повлияло.

Большая часть изученных примеров – это расхождения цифр в протоколах участковых избиркомов и в системе ГАС «Выборы», куда данные вносили после подсчета. Речь о том, что за кандидатов на участке подали одно число голосов, а в систему ввели другое.

Итоговый протокол – это документ, который составляется коллегиально, да еще и в присутствии множества наблюдателей. Подписать итоговый протокол должны все члены участкового избиркома. Увеличенную форму протокола вывешивают на участке на стене: именно туда комиссия крупно вписывает цифры, пока считает бюллетени. Сфотографировать этот вывешенный на стене плакат могут все.

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Фальсификации начинаются, когда бюллетени и итоговые протоколы оказываются в избиркоме муниципалитета, где данные сводятся воедино. Там цифры вводят в ГАС «Выборы» – общедоступную систему подсчета голосов. Именно на этом этапе идут расхождения в цифрах. В Петербурге этих расхождений – десятки по всему городу. Где-то кандидатам на руки выдали копии итоговых протоколов, подписанные и заверенные, но по пути в ГАС «Выборы» данные поменялись. Где-то комиссия вписала цифры в большие протоколы, вывешенные на стене, а протоколы итоговые не составила вовсе или никому не показала. Где-то ситуация вовсе вышла из-под контроля: комиссия не написала цифр даже в протоколе на стене, а просто собрала бюллетени и под вопли наблюдателей скрылась в ночь. «Фонтанка» рассказывает о случаях, за которые готова поручиться, поскольку они подтверждаются документами.

В протоколах – одно, в системе «Выборы» – другое

Когда кандидаты говорят о том, что их победу избиркомы украли, переписав протоколы, власть обычно возражает: как можно сфальсифицировать результат под контролем наблюдателей от оппозиции?

Активисту Илье Сиялову, который баллотировался от Партии роста в муниципалитет «Пороховые» Красногвардейского района, есть что ответить. По результатам подсчета голосов он получал депутатский мандат; участковые комиссии, как полагается, выдали ему копии итоговых протоколов. Проблема возникла с комиссией №983: ей потребовалось больше трех часов, чтобы доехать до районного избиркома и внести данные протоколов в увеличенную ведомость на стене, где собирали данные со всех участков. Председатель УИК Галия Калимулина прямо под камеры наблюдателей вместо 108 голосов за Илью Сиялова, зафиксированных в итоговом протоколе, вписала в ведомость на стене цифру 8 – эта же цифра сейчас значится в системе ГАС «Выборы». «Вы участвуете в уголовном преступлении», – говорит ей наблюдатель. «Отойдите, пожалуйста», – отвечает председатель комиссии. После творческого переосмысления комиссией данных заверенного и всеми подписанного протокола ровно 40 голосов убавилось у самовыдвиженца Артема Родина, ровно 60 – у единоросса Вячеслава Васильева, что не помешало ему пройти в депутаты. Пятьдесят голосов перекочевали в строчку выдвинутой «Единой Россией» замдиректора школы Елены Потиной, добавку из ста пятидесяти голосов получила ее коллега по партии Светлана Новик, сотрудница организации «Правый берег», которая выигрывает подряды муниципалитета – а теперь еще и выборы.

См. протоколы и данные из ГАС "Выборы" по "Пороховым"

Больше суток не вводили в ГАС «Выборы» результаты голосования на нескольких участках муниципалитета «Озеро Долгое» в Приморском районе. Когда цифры стали в системе появляться, кандидатам осталось лишь недоуменно переводить взгляд с экрана компьютера на заверенные копии протоколов, которые прошлой ночью составили на участках. Согласно протоколам, на УИК №1814 и 1821 у единоросса Андрея Аникина – 112 и 129 голосов. А в системе ГАС «Выборы» их стало больше в одном случае на сто, во втором – на шестьдесят. По шестьдесят голосов потерял по дороге из протоколов в ГАС «Выборы» на обоих участках кандидат от «Справедливой России» Алексей Захаренков.

См. протоколы и данные из ГАС "Выборы" по "Озеру Долгому"

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«Созвонилась с неустановленными лицами»

Таких кристальных примеров волшебства, как в «Пороховых» и «Озере Долгом», немного — зачастую итогового протокола, с которым можно сравнить взятые с потолка цифры в ГАС, просто не получить. В Московском районе на участке №1375 (муниципалитет «Новоизмайловское»), где от наблюдателей баррикадировались партами, им так и не удалось ознакомиться с копией протокола. Заявление по этому поводу уже написано, однако подать его наблюдатели не могут, так как избирком закрыт – отправляют по почте. В заявлении говорится, что председатель придумывал различные предлоги, чтобы не выдавать документ: сломалась ГАС «Выборы», нет печати... «Затем созвонилась с неустановленными лицами, которые пришли на участок и при присутствии сотрудников полиции и при их молчаливом согласии помогли ей сбежать с протоколом и бюллетенями, – продолжают авторы заявления. – Данные по этому участку добавили в 15:00 9 сентября самыми последними и уже сфальсифицированными». К слову, председателем УИК значится Светлана Пустохина; с заместителем конфликтов быть не должно — это Дмитрий Пустохин; как минимум еще на одного члена комиссии в решении сложных задач опять же можно рассчитывать — это Данил Дмитриевич Пустохин. Хотя идеологического единения там может и не оказаться: выдвинуты они соответственно от партии "За женщин России" (логично), ЛДПР и Трудовой партии России.

Говорить о фальсификациях, не имея на руках итогового протокола, наблюдатели участка №1375 могут на основе увеличенной формы протокола, благо ее спокойно можно было сфотографировать. Пока речь идет об общем количестве избирателей и выданных бюллетеней, все без расхождений. Однако в увеличенной форме протокола у Татьяны Бердниковой (самовыдвиженец) 218 голосов, в систему внесены 150. Из лидеров этого протокола сильно похудели по дороге в электронную систему справедливоросс Кирилл Дурнавцев (со 195 до 87), «яблочники» Максим Иванов (со 192 до 89) и Тамара Клопкова (со 158 до 116), коммунист Андрей Рябко (со 181 до 113). Из первой пятерки увеличенной формы печальной участи избежала только Валентина Шипилова, оставшись со своими 174. Но не все теряли: Тамара Тошина и Дмитрий Чистяков на стадии пост-продакшна сумели нарастить результат (со 118 до 226 и с 107 до 253 соответственно), в пух и прах разгромив, казалось, обошедших их конкурентов. Придется добавить очевидное: Шипилова, Тошина и Чистяков представляют «Единую Россию».

см.протоколы и данные из ГАС "Выборы" по "Новоизмайловскому"

Ноль и палочки

Если на участке № 1375 итоговый протокол хотя бы в теории может существовать, то здесь же в «Новооизмайловском» на участке №1393 его на наблюдается вовсе. Член комиссии Сергей Рубанов сообщил «Фонтанке», что ничего подписывать ему не давали. Не заполнила комиссия даже увеличенную форму, так что наблюдателям приходится отталкиваться от натурных наблюдений. Вячеслав Пименов, пока озвучивали результаты, отмечал галочками каждый голос напротив фамилий кандидатов. То, что в итоге вывесили в ГАС "Выборы", заставило его подумать, что он ошибся участком. Если верить записям наблюдателя, коммунист Владимир Локтев со 178 был понижен в статусе до 104, самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров — со 161 до 86 и со 146 до 118. Даже если сделать скидку на неаккуратность подсчета вручную, порядок расхождений впечатляет. Как и порядок роста других кандидатов: Людмилы Павловой, Лидии Щебуняевой, Сергея Шубина и Валерия Жилкина. Все они, по данным ГАС, снискали славу на этом участке, перевалив каждый за 300 голосов. Добавлять очевидное не будем.

Удача сопутствовала единороссам и в Купчино. В увеличенной форме протокола с участка №2097, сфотографированной наблюдателями, видно: пятеро кандидатов от «Единой России» и примкнувших к ним самовыдвиженцев получили по 60 – 80 голосов. По пути в ГАС «Выборы» нули превратились в палочки: у каждого из них голосов стало ровно на сотню больше.

см.протокол и данные из ГАС "Выборы" по участку 2097 в Купчино

Нет протокола и на участке №11 в Коломне (Адмиралтейский район). Член комиссии Ольга Степочкина рассказала «Фонтанке», что документ не подписывала ни она, ни ее коллеги. Не задалось и с увеличенной формой: в сеть выложено видео, на котором в нее вносят цифры под диктовку главы УИК Елены Архиповой.

Когда доходят до «яблочника» Алексея Арушаняна, Архипова произносит число «33», которое повергает в оторопь членов комиссии, насчитавших на 100 голосов больше. Возникает заминка, в результате которой Архипова сама берет маркер в руку и вносит нужные цифры, несмотря на противодействие других представителей УИК.

Затем на участке появляется глава муниципалитета «Коломна» Олег Столяров, и вместе с Архиповой они покидают помещение, захватив избирательные документы. Отсутствие подписанного всеми членами УИК протокола не мешает занести результаты в ГАС «Выборы» — у Арушаняна там искомые 33. Зато за 200 — у Нины Киселевой, матери вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева.

см.данные ГАС "Выборы" по "Коломне"

На самом краю удержались члены партии власти в «Рыбацком» (Невский район). У депутата муниципалитета прошлого созыва от «Единой России» Ольги Галактионовой на участке №1588 «нарисовались» ровно сто голосов сверху тех 122 штук, которые указаны в заверенной и подписанной копии итогового протокола. В соседнем УИК №1589 ей аналогичным образом набежали еще 30 голосов (с 77 до 107). В итоге она поменялась строчками с самовыдвиженцем Максимом Плюсниным, активистом штаба Алексея Навального, поменяв заодно и непроходное место на проходное.

По результатам подсчета на участках №1595 и №1605 в том же «Рыбацком» выдвинутый «Единой Россией» Александр Сорокин набрал – это отражено в итоговых протоколах – в сумме 293 голоса, а согласно системе ГАС «Выборы», уже 413 избирателей отдали свои голоса за кандидата. В результате справедливоросс Вадим Ковалене оказался вытеснен на непроходное место.

см.протоколы и данные ГАС "Выборы" по "Рыбацкому"

В муниципалитете «Московская застава» на участке №1283, судя по протоколам, побеждали сразу четыре представителя «Яблока». Однако внесенные в ГАС «Выборы» данные всех их оставили за бортом. А у пятерых победителей – выдвиженцев от «Единой России» и сочувствующих внезапно из ниоткуда появилось 470 голосов. Никаких объяснений этому феномену ни от членов ИКМО, ни от ТИКа не было.

см.протоколы и данные ГАС "Выборы" по "Московской заставе"

На участке №33 в муниципалитете «Семеновское» (Адмиралтейский район) результаты в увеличенной форме протокола и ГАС «Выборы» расходятся по каждому кандидату. У кого-то минус один, у кого-то – сразу минус 139. Столько потеряла лидер голосования Ксения Торстрём («Яблоко»), которая в результате изменения цифр лишилась права на мандат. Итоги голосования на участке №33 должны были сильно испортить настроение партии власти. Победителями, судя по протоколу, становились четыре «яблочника» и один самовыдвиженец. Но в результате непрозрачного ввода данных в ГАС «Выборы» в пятерку лидеров попали вовсе не они, а пять представителей «Единой России». Лидировал с лишними 277 голосами Ян Липинский, помощник депутата ЗакСа Соловьева.

см.протоколы и данные ГАС "Выборы" по "Семеновскому"

Схемы изменения чисел в «Московской заставе» и в «Семеновском» принципиально отличаются. В первом случае у большинства кандидатов число голосов не изменилось, и добавлялись галочки в основном лишь будущим победителям. Так что можно предположить, что «правильным» кандидатам просто добавляли отметки в пустых квадратиках. В другом же система была очень сложной, с отнятием голосов, кажется, в произвольном порядке, «чтобы никому обидно не было». Ясно лишь, что у предполагаемых победителей из «Яблока» забирали больше всего голосов. Добавки – только у «Единой России». Причем общее количество голосов в «Московской заставе» увеличилось вдвое, а в «Семеновском», наоборот, сократилось.

Очевидно, что такие операции проводили совершенно разные люди, которым не давали какой-то единой схемы поведения. Только цель у них была общая, а выбор средств оставили на их усмотрение.

«Че несут? Бюллетени несут, ты че»

Другой массив очевидных нарушений – когда главы избирательных комиссий забирали бюллетени и уходили в неизвестном направлении, а подсчет голосов велся тайно, без участия независимых от властей членов избирательных комиссий. Это грубейшее нарушение избирательного процесса, и оно прямо указывает на вероятную фальсификацию итогов.

Такие примеры были в той же «Московской заставе», на участке №1280 (председатель – Николай Малахов). Вначале там все было нормально: комиссия начала подсчет бюллетеней, наблюдатели фиксировали все на камеры. Однако в какой-то момент случилась заминка, все отвлеклись, а глава комиссии собрал все бюллетени в пакет и ушел.

Нашлись документы гораздо позже – в ИКМО, уже после внесения итогов в ГАС «Выборы».

В промежуточных подсчетах по округу №2 «Московской заставы» (сумма результатов по четырем участкам) в пятерке лидеров с существенным перевесом были Афонькина из «Единой России» и четыре яблочника. Как рассказала еще одна представительница «Яблока», Анна Кузнецова (которая также лидировала в своём ОИК по данным протоколов, но оказалась проигравшей по версии ГАС «Выборы»), здесь и началось интересное: председатель УИК №1286 начал тянуть время, что-то уточнять по телефону, ходить и нервничать, при этом не заполнял увеличенную форму протокола, хотя неиспользованные бюллетени уже был погашены и ящики вскрыты. Затем – по классической схеме – просто собрал бюллетени и уехал, так что итоговое заседание если где-то и состоялось, то не на участке. С 1285-м было почти то же самое, а затем выяснилось, что эти два участка сделали вклад в общее дело – попадание в пятерку лидеров в общем зачете пяти единороссов.

Ушли с участка, не посчитав голоса и не составив протоколы, члены комиссии №2099 в Купчино, рассказывают кандидаты. Они даже сняли на видео любопытный диалог. «Ребята, это что такое вы несете-то?» – спрашивает член соседней комиссии от Партии роста человека с мешком в руках, предположительно председателя участка. «Че несут, бюллетени несут, ***. В комиссию везут их, *****, ты че», – веско отвечает ему мужчина. «Так же не возят бюллетени», – взывает кандидат. «А как их возят, ты че?» – недоумевает мужчина. «Опечатанными везут», – объясняет член комиссии. «Да они опечатаны, ты че. Ты ошибаешься, дружище. Иди, погуляй, ***», – со смешком резюмирует мужчина и удаляется в ночь. Бюллетени в этом мешке, как оказалось после публикации данных, подарили кандидатам от «Единой России» и примкнувшим к ним самовыдвиженцам по четыреста с лишним голосов – на фоне сорока голосов за кандидатов от оппозиции.

Мария Карпенко, Николай Кудин, Денис Лебедев, Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»