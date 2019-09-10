В Лисьем Носу пересчитывают результаты выборов. Здание совета окружили возмущенные местные жители

Более тридцати жителей петербургского поселка Лисий Нос собрались около здания муниципальной администрации. Внутри члены ИКМО пересчитывают результаты муниципальных выборов по УИК №1730. Об этом «Фонтанке» 10 сентября рассказал кандидат в депутаты Иван Хархордин.

По предварительным итогам, результаты которых до сих пор не занесены в систему ГАС «Выборы», в муниципальный совет должны попасть семь новых кандидатов. Всего в совете 10 человек. По словам Хархордина, это грозит действующему главе МО Вадиму Грудникову смещением с должности.

Около здания совета собрались местные жители, а также кандидаты, которые, по предварительным итогам, не прошли в совет. Они высказывают критические замечания в адрес Грудникова и намерены дождаться итогов пересчета, пытаясь проконтролировать происходящее. Комиссия ИКМО находится в закрытом помещении. Жители пытаются зафиксировать пересчет, в частности, снимая на видео то, что видно в открытое окно.

Утром 10 сентября на «Фонтанку» обратилась одна из кандидатов, которая выразила обеспокоенность тем, что данные до сих пор не внесены в ГАС. Она уточнила, что в ТИКе ей не объяснили причину задержки, сославшись на то, что на занесение результатов якобы есть три дня.