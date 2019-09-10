Volkswagen «позволяет себе думать» о покупке Tesla. Вольфганг Порше подогрел слухи

Стартовавший 10 сентября Международный автосалон во Франкфурте уже успел принести интересные заявления. К примеру, совладелец Volkswagen Вольфганг Порше в общении с журналистами подогрел слухи о заинтересованности немецкого концерна в компании Илона Маска.

Как передает 10 сентября издание Deutsche Welle, Вольфганг Порше отметил, что не исключает покупку компанией Volkswagen американского производителя электромобилей Tesla, но добавил, что сейчас фирма Маска стоит слишком дорого. «Всегда должно быть позволено думать обо всем», – заявил Порше, отвечая на вопросы журналистов в преддверии открытия автосалона 9 сентября.

Вопрос был поднят на волне слухов о желании Volkswagen купить Tesla, которые распространились после статьи, опубликованной экономическим журналом Manager Magazin три недели назад. Ссылаясь на неназванного топ-менеджера немецкого концерна, издание писало, что глава «Фольксвагена» Херберт Дис хочет превратить его в крупнейшего в мире производителя электрокаров, поглотив компанию Маска или приняв долевое участие в ее капитале.

Причем, согласно публикации, одним из препятствий для покупки Tesla стало то, что главе Volkswagen не удается убедить в целесообразности такой инвестиции главных акционеров концерна, в том числе семью Порше.