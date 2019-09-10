На границе Грузии с Арменией произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли на территории Армении, в нескольких километрах от грузино-армянской границы вечером 10 сентября

По данным Центра сейсмологии Грузии, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, пишет РИА Новости. Очаг располагался в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров.

Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров.

Подземные толчки ощущались в столице Грузии. Информация о разрушениях и пострадавших пока не распространяется.