«Информация подтверждает наши мрачные подозрения». Близкие Элины Быстрицкой просят СК проверить обстоятельства ее смерти

Близкие скончавшейся в апреле этого года народной артистки СССР Элины Быстрицкой обратились в Следственный комитет России с просьбой провести проверку «странных событий», якобы ускоривших смерть актрисы. Заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина подписали несколько хорошо знавших актрису людей, среди которых народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, телеведущий Сергей Майоров, заместитель директора «Геликон-оперы» Эдуард Мусаханянц и другие, пишет 10 сентября РБК.

«Каждый из нас обладает информацией, которая в совокупности подтверждает наши мрачные подозрения», — говорится в документе. Подписанты письма полагают, что перед смертью Быстрицкая оказалась изолирована от общества. Подозрительным обстоятельством в письме названо также проживание в квартире Быстрицкой «неизвестного мужчины», которого видели «в глубоком алкогольном опьянении», а также факт изменения внешности актрисы.

«Мы можем ошибаться относительно наших подозрений, однако в день, который ее увезли в больницу на скорой помощи, и в день похорон, все знающие Быстрицкую Э. А. люди были шокированы ее истощением, она кардинально отличалась от той Быстрицкой Э. А., которую мы видели еще осенью 2018 года», — говорится в письме.

Бывший арт-директор Быстрицкой и ее близкая подруга Ксения Рубцова подтвердила РБК, что коллективное заявление о проверке обстоятельств смерти актрисы отправлено в СК. Официального комментария ведомства пока не последовало.