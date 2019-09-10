Московский рейс в Пулково на второй круг отправил ветер. Самолету пришлось менять направление вместе с ним

Рейс компании «Аэрофлот», который не смог с первой попытки сесть на взлетно-посадочную полосу петербургского аэропорта, ушел на второй круг из-за явления, которое в авиации называют сдвигом ветра.

По данным собеседника «Фонтанки», перед самой посадкой вечером 10 сентября диспетчеры передали на борт информацию о том, что ветер изменил направление на прямо противоположное тому, к которому готовился экипаж. Чтобы приземление прошло благополучно, командир судна принял решение уйти на второй круг и сесть в уже понятных метеоусловиях. Такое явление в авиации называется сдвигом ветра, происходит это достаточно часто.

Airbus-320 летел в Петербург из Москвы, он снова начал увеличивать вертикальную скорость, находясь в двухстах метрах над ВПП. В итоге самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.