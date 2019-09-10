Пошлины ниже, утильсбор выше. Цены на автомобили могут скакнуть ради сохранения барьера для импорта машин

Минпромторг РФ предложил повысить утилизационный сбор, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей. Это может привести к существенному росту цен на них с Нового года, считают эксперты.

Как сообщает 10 сентября газета «КоммерсантЪ», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило и направило в правительство предложения по очередной индексации ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Объясняется это необходимостью сохранить нагрузку на импорт после очередного и последнего снижения ввозных пошлин на готовые машины в сентябре.

Индексация должна сохранить барьер для импорта автомобилей на уровне 30% от стоимости, как было при исходной ставке пошлин. По предварительным расчетам Минпромторга, ставки в среднем могут вырасти на 80%. Однако, по мнению других собеседников издания, индексация может быть неравномерной и для легковых машин, к примеру, составить в среднем 110%.

Последний раз утилизационный сбор повышали в 2018 году. В среднем рост ставок составил 15%, хотя по некоторым позициям достиг 90%. Это привело к удорожанию автомобилей. В этот раз повышение сбора тоже грозит ростом цен. По мнению аналитиков, на фоне снижения доходов населения повышать стоимость будут постепенно, на 2 – 4%.