Гостиницам разрешат приглашать иностранных туристов

Туристические визы в Россию предлагается выдавать на основе бронирования отеля – без участия турфирм. С такой инициативой сегодня выступило Министерство иностранных дел России.

Согласно действующему федеральному закону, обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца при наличии у гражданина подтверждения о приеме туроператора, внесенного в соответствующий реестр. При наличии взаимных соглашений срок действия может составлять до шести месяцев. Такая норма фактически исключает самостоятельный въезд иностранных туристов – легально визу можно получить, только приобретя комплексный турпродукт. На практике отдельные турфирмы за плату выдают по существу фальшивые путевки и так далее.

Подготовленный отечественным внешнеполитическим ведомством законопроект предусматривает введение возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц. Кроме того, гражданам всех стран визы обещают выдаваться на срок до шести месяцев. «Такая возможность будет способствовать дополнительному стимулированию въездного турпотока на территорию Российской Федерации», – констатирует директор Консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

В настоящее время в Санкт-Петербурге классификацию прошли (получили «звезды») более 1,1 тысячи гостиниц и иных средств размещения.

По данным МВД России, за первую половину 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было оформлено 19,4 тысячи приглашений и 13,8 тысячи виз. На миграционный учет поставлено 1,6 млн иностранцев, в том числе 776 тысяч прибывших с целью туризма.