Трамп уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом, как водится, лидер Североамериканских Штатов поведал в Твиттере.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. September 2019

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"Вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я решительно не соглашался со многими его предложениями, как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, прошение о которой получил сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назначу нового советника по национальной безопасности", – написал президент США.

Джон Болтон был советником президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к странам так называемой «оси зла»: Северной Корее, Ирану и Кубе, а также по отношению к России и её союзникам.