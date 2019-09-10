В Евросоюзе появится «министерство обороны»

Европейский союз создаст новую военно-космическую структуру для поддержки финансирования, развития и развертывания вооруженных сил, сообщает Reuters со ссылкой на председателя нового состава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Создание оборонного направления в Еврокомиссии, чему долго сопротивлялась Британия, является попыткой Урсулы фон дер Ляйен остановить ослабление влияния ЕС, так как он подвергается серьезному давлению со стороны США, которые настаивают на том, что союз должен делать больше для обеспечения собственной безопасности», — пишет Reuters.

«Государствам – членам Евросоюза много раз говорили... что общие закупки для вооруженных сил имеют первостепенное значение», — сказала Ляйен, добавив, что ЕС никогда не будет военным союзом.

Формированием новой структуры займется бывший депутат Европарламента Сильви Гулар.